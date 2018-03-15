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В Киеве мужчина бросил взрывчаткой в ​​полицейских
15.03.2018 11:46
В Киеве мужчина бросил взрывчаткой в ​​полицейских
По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадали
В Киеве на Троещине по проспекту Маяковского человек бросил взрывчатку в полицейских.
В Киеве мужчина бросил взрывчаткой в ​​полицейских Фото: espreso.tv

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, однако пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужа, при других обстоятельствах.

Вследствие детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта, передает "Эспрессо" .

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

Издание отмечает, что на месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

Напомним, что в Киевской области правоохранители задержали фермера , у которого изъяли взрывные устройства и марихуану.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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