|В Киеве мужчина бросил взрывчаткой в полицейских
|15.03.2018 11:46
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По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадалиВ Киеве на Троещине по проспекту Маяковского человек бросил взрывчатку в полицейских.
Фото: espreso.tv
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, однако пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужа, при других обстоятельствах.
Вследствие детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта, передает "Эспрессо" .
Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
Издание отмечает, что на месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.
Напомним, что в Киевской области правоохранители задержали фермера , у которого изъяли взрывные устройства и марихуану.