По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадали

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, однако пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужа, при других обстоятельствах.

Вследствие детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта, передает "Эспрессо" .

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

Издание отмечает, что на месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.