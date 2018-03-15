В России в аэропорту Якутска из взлетающего транспортного самолета Ан-12 вывалилось 9 тонн золота.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, перед этим самолет едва не рухнул сразу после вылета, при этом, что именно произошло на борту самолета, до конца сейчас неизвестно, но на земле уже обнаружены несколько частей, вырванных из фюзеляжа лайнера.

Также известно, что сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка.

«Якутия, ау, просыпайся. Го гулять! На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают местные СМИ, самолет мог перевозить и бриллианты.

«Это взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске. Да, это золото. Да, 9 тонн. Большая часть где-то полях в округе», — прокомментировали фото в Mash.

Всего самолет перевозил 10 тонн золота и платины.

«На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20кг. Всего на борту самолета находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей», — добавили позже в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска, во время взлета у грузового самолета авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.

В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

В настоящее время территория вокруг летного поля оцеплена, проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины инцидента. Отмечается, что к полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.

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