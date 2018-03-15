Погода, Новости, загрузка...
В Сенегале упал военный вертолет: семеро раненых, еще 13 человек пропали без вести
15.03.2018 11:54
В Сенегале упал военный вертолет: семеро раненых, еще 13 человек пропали без вести
Причина падения пока неизвестна
Сенегальский военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение на юге страны.
В Сенегале упал военный вертолет: семеро раненых, еще 13 человек пропали без вести Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter

"На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Семь удалось спасти, все они ранены. Остальные 13 пропали без вести" , - говорится в сообщении eNCA.

Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.

Причина падения пока неизвестна.

Напомним, что 12 марта в столице Непала Катманду  во время посадки разбился самолет  авиакомпании US-Bangla Airlines. На борту самолета находилась 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить