|В Сенегале упал военный вертолет: семеро раненых, еще 13 человек пропали без вести
|15.03.2018 11:54
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Причина падения пока неизвестнаСенегальский военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение на юге страны.
Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter
"На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Семь удалось спасти, все они ранены. Остальные 13 пропали без вести" , - говорится в сообщении eNCA.
Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.
Причина падения пока неизвестна.
Напомним, что 12 марта в столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines. На борту самолета находилась 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.
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