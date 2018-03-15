Причина падения пока неизвестна

"На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Семь удалось спасти, все они ранены. Остальные 13 пропали без вести" , - говорится в сообщении eNCA.

Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.

Причина падения пока неизвестна.