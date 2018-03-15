Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина

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За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 274 народных депутатов Украины, за задержание проголосовали 252 народных депутата, и за арест – 240 народных депутатов.

Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

12 марта Комитет по вопросам регламента и организации работы признал законными три представления Генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента.

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