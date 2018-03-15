В одном из популярных аккаунтов появился ретвит сообщения россиянина, который рассказал, что недавно видел ребенка в руках с плюшевой игрушкой в виде главы государства.

«Сейчас видел ребенка с плюшевым Путиным. Я не шучу, плюшевый Путин», — изумился пользователь Twitter.В Сети предположили, что речь идет об игрушке, которую придумала дизайнер из Владивостока еще три года назад, а на создание первой партии в тысячу штук деньги собирали в интернете.

Кукла Путина «Vladimir the Doll», по словам ее создателя, далась ей нелегко. «Пришлось много трудиться, чтобы добиться сходства со всем известной личностью», — приводит слова дизайнера «Национальная служба новостей». Первой игрушкой, запущенной фирмой Tanka-toys в производство, был «Жора с ушами», который олицетворял продажного чиновника — в виде мужчины с «пятой точкой» вместо лица. Фирма также делала игрушки «Кончита Вульф», «твиттер-мен», кукла Pussy Riot и другие.

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