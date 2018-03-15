В России из транспортного самолета Ан-12 при вылете из аэропорта Якутска вывалился "особо дорогой груз". Речь идет о нескольких тоннах золота.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным СМИ, 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

При этом одни издания сообщают, что на полосу выпали слитки золота, другие пишут, что на борту находились слитки серебра. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе.

По данным аэропорта, самолет был исправен.

После инцидента в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей. В аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.

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