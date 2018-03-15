Украина стала ключевым поставщиком не только сериалов для российских телеканалов. У большинства развлекательных программ в российском эфире — украинские корни

В прошлом году у 250 продюсерских студий, специализирующихся на производстве сериалов и телефильмов для российских каналов, в разной степени готовности — от написания сценариев до завершения съемок — находилось 1,2 тыс. проектов заявленной продолжительностью 10,7 тыс. часов (годом ранее этот показатель был на 19% меньше), свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании KVG Research, информирует svodka.net.

Крупнейшим поставщиком сериалов и телефильмов по итогам 2017 года KVG Research называет зарегистрированную в России группу ​Star Media украинского предпринимателя Владислава Ряшина. Она известна, в частности, сериалами «Мата Хари» и «Анна Герман», которые показывал «Первый канал». В прошлом году у Star Media в производстве находилось 84 проекта общей продолжительностью 790 часов. Помимо «Первого» ​Star Media работает также с «Россией 1», НТВ, «ТВ Центром», «Пятым каналом», «Домашним» и другими.

На втором месте, по оценке KVG Research, оказалась украинская компания Film.ua: она заявила о работе над 35 сериальными проектами для российских телеканалов продолжительностью 527 часов. У российской «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, занявшей третье место и известной, в частности, по сериалу «Гостиница «Россия» для «Первого канала», в производстве в прошлом году было 60 проектов на 374 часа.

Film.ua стала крупным производителем сериалов для российского ТВ в последние два года. В 2016 году продюсерская компания заявила о находящихся у нее в работе 32 проектах продолжительностью 448 часов. Тогда по этому показателю Film.ua занимала четвертое место после российских Star Media, «Всемирных русских студий» и «Форвард-Фильма». В 2015 году украинский производитель сериалы и телефильмы для российского ТВ активно еще не снимал.

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Российские зрители уже видели в эфире «Первого канала» снятые Film.ua мелодрамы «Гречанка» и «Избранница» и детектив «Нюхач». На «России 1» были показаны мелодрамы «Нити судьбы», «Чужая жизнь» и «Когда прошлое впереди», на НТВ и «Пятом канале» — детективы «Контакт» и «Майор и магия» соответственно, на «Домашнем» — несколько сезонов «Женского доктора».

Film.ua была основана кинопродюсером Сергеем Созановским в 2002 году. C 2007 года это уже группа компаний со штаб-квартирой в Киеве, занимающаяся как производством контента, так и его дистрибуцией. На сайте группы, называющей себя «крупнейшей в Восточной Европе» в сфере кино- и телепроизводства, указано, что Film.ua выпустила более 5 тыс. часов кино- и телеконтента: 81 полнометражный фильм, 87 сериалов и 15 телепрограмм. Среди передач, которые снимает Film.ua, — «Школа доктора Комаровского», которая сейчас выходит на «Пятнице».

Структура собственности и финансовые результаты Film.ua не раскрываются. В компании не ответили на требование РБК.

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Украина стала ключевым поставщиком не только сериалов для российских телеканалов. У большинства развлекательных программ в российском эфире — украинские корни, отмечал в конце 2017 года журнал РБК. В частности, шоу «Орел и решка» и «Ревизорро» на «Пятнице», реалити-шоу «Папа попал», «Я стесняюсь своего тела» на «Ю» сняты или придуманы на Украине.

«Украинские продюсеры умеют делать рейтинговый продукт и предлагают его по более конкурентной цене, чем российские производители, — указывает гендиректор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов. — Только экономика и никакой политики».

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