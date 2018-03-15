Завершить реставрацию дворца планируют в 2019 году

Такая информация содержится в отчете о расходах 2017 Государственной казначейской службы, сообщает проект "Радио Свободы" # Точно .

"В частности, в начале 2017 Государственное управление делами рассчитывало оплатить реставрацию исторического дворца не более чем 200 млн. гривен. На конец прошлого года сумма реальных расходов достигла 302,7 миллиона гривен" , - говорится в сообщении.

В прошлом году ГУД объявило тендеры на закупку для Мариинского дворца комодов и трибун за миллион гривен и штор на 8 млн. гривен.

Как известно, решение реставрировать Мариинский дворец приняли в 2002 году, в течение нескольких лет десятки институтов разрабатывали документацию, планы реставрации. Реконструировать Мариинский дворец начали в 2007 году и окончания работ часто переносили, перечисляя смету и меняя планы.

В этом году на реставрацию дворца вновь заложили 200000000 гривен. Завершить работы планируют в 2019 году.

Напомним, Госуправление делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца на 8 млн грн , а также диванов, кресел и стульев - еще на 8800000.