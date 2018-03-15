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В Киеве обокрали квартиру заместителя Климкина
15.03.2018 12:08
Из жилья дипломата вынесли часы и телефон. Полиция ищет злоумышленников, которые обокрали заместителя Климкина Фото: pixabay.com Ограбление квартиры дипломата произошло в Днепровском районе Киева в период, когда замминистра уехал в рабочую командировку. Точная дата преступления правоохранителям неизвестна, ограбление могло произойти в период с 9 по 13 марта.Из квартиры украли телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража в сочетании с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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