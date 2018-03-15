Из жилья дипломата вынесли часы и телефон. Полиция ищет
злоумышленников, которые обокрали заместителя Климкина Фото:
pixabay.com Ограбление квартиры дипломата произошло в Днепровском
районе Киева в период, когда замминистра уехал в рабочую
командировку. Точная дата преступления правоохранителям неизвестна,
ограбление могло произойти в период с 9 по 13 марта.Из квартиры
украли телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное
производство по ч. 3 ст. 185 (кража в сочетании с проникновением в
жилище) Уголовного кодекса Украины.
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