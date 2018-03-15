Доброволец потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера

Информацию об этом подтвердили в больнице, пишет "Радио Свобода" .

По информации боевых побратимов, 20-летний воин ​​полка "Азов" Марк Гудзовский с позывным "Упрямий" потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу близко поселка Водяного. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них ранен близко Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.