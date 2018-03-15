Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал все нации бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Об этом говорится в Климкина по поводу возможной причастности России к отравлению в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля.

«Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад должен отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия», — говорится в заявлении.

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Глава украинского МИД призвал все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат.

«Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает», — считает Климкин.

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