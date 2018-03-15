Отношения Великобритании и России из-за скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля перешли в стадию холодной войны.

Об этом рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, комментируя высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

«Среди людей, которые работают на должностях дипломатов, есть люди, которые выполняют не дипломатические, а разведывательные функции. Есть посол, заместитель посла, советники, атташе, но там есть и люди другого характера, которые представляют разведывательные органы. Соответственно, вышлют не всех, потому что это было бы разрывом дипломатических отношений», — отметил эксперт.

По его словам, британское правительство показывает, что готово вступить с Россией в отношения холодной войны, но не полной блокады, которую подразумевает разрыв дипломатических отношений.

Толстов напомнил, что глава британского правительства Тереза Мэй анонсировала административный арест собственности российских граждан в Великобритании, которая выглядит сомнительной.

«Но поскольку там многое выглядит сомнительно, то может возникнуть ситуация, когда она будут арестовывать собственность богатых российских чиновников и бизнесменов. Это будет уже очень болезненный шаг, поскольку самое больное место чиновников – кошелек», — добавил он.

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