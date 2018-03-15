Правительство Великобритании серьезно рассматривает все предположения о причастности иностранного государства к убийствам на территории страны, отметила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд. Приоритетом для МВД Великобритании сейчас является расследование отравления Скрипаля, отметила Радд Фото: ЕРА "Вы знаете, что расследования этих инцидентов не вызвали подозрений у полиции. Наш непосредственный приоритет - расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы вместе с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов", - сказано в документе. Скриншот: buzzfeed.com Купер в своем запросе ссылалась на расследование Buzzfeed, обнародованное летом 2017 года, в котором шла речь о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, умершего в Британии в 2012 году. Издание написало, что британские спецслужбы тайно получили разведданные из США, которые связали смерть Перепиличного с Кремлем.Купер отметила, что эти данные ставят под сомнение надежность полицейских расследований.Купер просит расследовать смерти:• эксперта по радиации Мэтью Панчера,• специалиста Британского центра правительственной связи Гарета Уильямса,• журналиста издания The Times Дэниела Макгрори,• основателя нефтяной компании ЮКОС Юрия Голубева,• постоянного представителя России в Международной морской организации Игоря Пономарева,• юриста Стивена Мосса,• юриста Стивена Кертиса,• российского бизнесмена Бориса Березовского,• грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили,• британского бизнесмена Скота Янга и его партнеров• Пола Касла,• Робби Кертиса,• Джонни Эличаоффа.Все они скончались в Великобритании.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона, после чего МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. В тот же день Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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