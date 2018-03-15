Украинцы отличаются от россиян тем, что хоронят своих убитых на войне открыто, потому что им нечего скрывать.

На сотни метров и километры тянутся цепочки стоящих на коленях людей, пишет в своем материале дляжурналист Алексей Поликовский, передает .

"Мужчины снимают шапки, кепки. Стоят на коленях мужики, на тридцать лет старше мальчика, которого везут в гробу, стоят на коленях женщины в неказистых пальто и платках, стоят на коленях дети школьных лет и видят, как, не притормаживая, с грозной и торжественной стремительностью несется мимо них этот страшный автобус", - сказано в публикации.

При этом он подчеркивает, что россияне проводят похороны тайно.

"У нас погибших на этой войне хоронят тихо, тайно. Лев Шлосберг раскрыл тайну и получил кирпичом по голове. А украинцам что скрывать? Не они войну начали, не они ее придумали, не они вторглись в чужую страну, на них напали, они защищаются, что им прятать?" - подчеркнул он.

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