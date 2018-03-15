|Савченко исключили из комитета по нацбезопасности
|15.03.2018 12:21
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В четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности.
Соответствующее решение поддержал 261 народный избранник.
"Исключить Савченко Надежду Викторовну - народного депутата Украины, часть политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в постановлении.
Напомним, народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Нардеп заявила, что не будет свидетельствовать, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге. В то же время заместитель председателя делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что Савченко отсутствует на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как сообщал svodka.net, народного депутата Украины Надежду Савченко могут лишить депутатской неприкосновенности а также ислючить из комитета по вопросам национальной безопасности.
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