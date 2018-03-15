Великобритания начала с высылки дипломатов и заявлений об особом контроле за российскими гражданами. Российские газеты обсуждают объявленные меры в ответ на дело о покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата, двусторонние контакты будут заморожены, а члены британской королевской семьи и правительства не будут посещать летом чемпионат мира по футболу в России. Премьер пообещала также начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета и принять закон, подобный американскому акту Магнитского.

Эксперты «Ведомостей» находят меры неприятными, но не фатальными. Их нельзя назвать умеренными, говорит редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Высылку дипломатов он назвал шагом «рутинным», но остальные меры еще не конкретизированы, следовательно непонятно, чего ожидать.

Так, усиление контроля над гражданами России может означать что угодно вплоть до конфискации их активов. Неизвестно и содержание нового закона — вполне вероятно, что он будет включать неприятные для России нормы, так что, похоже, заявление Мэй — только начало, резюмирует Лукьянов.

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Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов более оптимистичен: «Самое главное — дверь для диалога не полностью закрыта: она призакрыта, но не захлопнута». По его мнению, британцы сделали первый залп, чтобы посмотреть на реакцию России и дальше принимать решение о деэскалации или эскалации.

По мнению собеседника газеты в правоохранительных органах, заявление Мэй о проверке частных самолетов может быть связано с тем, что отследить отъезд предполагаемых подозреваемых через обычные аэропорты не удалось. Поскольку Юлия Скрипаль имеет российское гражданство, не исключено, что в России будет возбуждено уголовное дело по факту покушения на нее, полагает собеседник, но вряд ли в сложившейся ситуации вероятно сотрудничество между российскими и британскими правоохранительными органами.

«Коммерсант»: опасные производства не пострадают от футбола

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Нормы режима усиленной безопасности на предприятиях, которые должны быть введены на время чемпионата мира по футболу, не стали понятнее. «Коммерсант» пишет, что те опасные производства, которые могли закрыть на время проведения матчей, будут работать.

Глава РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Александр Шохин ранее жаловался на возможное закрытие производств. ФСБ в начале года начала извещать промпредприятия о усилении мер безопасности на период проведения футбольных матчей.

Однако сейчас на жалобу получен ответ руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина, где сказано, что приостановка коснется предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Фактически в письме Ростехнадзор лишь подробно описывает порядок проверки и остановки производств, но общие правила остаются неоднозначными.

В нормативных актах есть различные определения опасных веществ, а в законе о промбезопасности вообще не разъясняется, что имеется в виду под «опасными химическими и биологическими веществами». Екатерина Верле из юрфирмы Goltsblat BLP считает, что надо исходить из требований этого закона и федерального регистра потенциально опасных химических и биологических веществ. Она отмечает, что в запросе в оперативный штаб можно обосновать невозможность приостановки, например, если это магистральный газопровод или металлургический завод.

Сейчас компании активно предоставляют оперштабам разъяснения о невозможности остановки предприятий. В «Газпром энергохолдинге» сообщили, что отправили такие обоснования, приняли меры усиления безопасности, «Росэнергоатом» направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, аналогичные письма в ближайшее время направят по Ростовской и Ленинградской АЭС. Письма о невозможности остановки производств написали практически во всех регионах, где будут проходить матчи. Принятие решения ожидается в мае.

РБК: другого «Газпрома» нет

«Газпром» разместил евробонды на 750 млн евро, сообщает газета РБК. И сделать заем концерну не помешал даже осторожный скандал между Россией и Великобританией из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Компания привлекла средства на восемь лет под 2,5% годовых.

В размещении поучаствовали более 120 инвесторов, больше только — из континентальной Европы (70%), в том числе чуть меньше 40% из Германии, рассказал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Около 13% инвесторов из России, 8% из Швейцарии, около 5% из Великобритании и около 3% из США, добавил он. Большую часть бумаг (около 60%) выкупили фонды, около 30% — банки, остальное — страховые компании и пенсионные фонды.

«Несмотря на беспрецедентный уровень дипломатического напряжения, в этот день сделка была закрыта именно в Лондоне», — отметил Шулаков. Причем «Газпром» занимает на международном рынке второй раз в этом году: в конце февраля компания разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45%.

В 2017 году компания разместила четыре выпуска евробондов. «Газпром» успешно занимает деньги на европейском рынке, так как не находится под санкциями, замечает аналитик АКРА Василий Танурков. Размещение еврооблигаций «Газпрома» и заявления Великобритании о высылке дипломатов направлены на две разные аудитории, которые никак не пересекаются: инвесторов и широкую публику, рассуждает Танурков. По его словам, пока действия Великобритании ограничены «политическими шагами, дойдет ли до экономических мер, сказать сложно».

Газета пишет, что на положении дел «Газпрома» не отразился скандал даже с непосредственным участием компании. В конце февраля Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу украинского «Нафтогаза» 4,6 млрд долларов. В ответ российская компания начала новую «газовую войну» с Украиной, обещав прекратить все поставки газа.

Размещение еврооблигаций, несмотря на обострение противостояния с «Нафтогазом», а также осторожный скандал с Великобританией, говорит об уверенности инвесторов, что альтернативы «Газпрому» как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок в среднесрочной перспективе нет, считает директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Рынок оценивает как маловероятное событие и введение финансовых санкций против «Газпрома» со стороны ЕС и США, считает он.

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