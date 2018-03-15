Действия России вписываются в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире

Об этом говорится в заявлении Белого дома .

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответы ", - говорится в документе.

В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная нападение больше не повторилась", - говорится в заявлении.

Напомним, правительство Великобритании готов применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.