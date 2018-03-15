На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину

Об этом сообщает телеканал " 112 Украина ".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших Украинских, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - заявила Савченко в комментарии корреспонденту телеканала.

На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что в Савченко прлетила в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев депутат отказался.

Ранее в среду генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.

Савченко планировала находиться в Страсбурге до 16 марта, но накануне ее сестра сказала, что она намерена таки появиться в СБУ на допрос 15 марта.

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.