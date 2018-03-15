Курс биткоина за день опустился более чем на $1 тыс., сообщает криптовалютная биржа CoinDesk. Биткоин опустился ниже отметки в $8 тыс. впервые с середины февраля Фото: ЕРА Накануне курс биткоина превышал $9 тыс. Таким образом, стоимость самой популярной криптовалюты достигла минимума с середины февраля, когда биткоин упал ниже $6 тыс.Стоимость биткоина упала после того, как Google анонсировал запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. Ограничения начнут действовать с июня 2018 года.Максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в середине декабря прошлого года – она составила $19 783. После этого валюта начала дешеветь.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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