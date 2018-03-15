В Украину идет значительное похолодание

В результате влияния двух активных юго-западных циклонов в Украине с субботы, 17 марта, по понедельник, 19 марта, включительно ожидаются сложные погодные условия – снижение температуры, обильные осадки, усиление ветра, гололедица, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - заявляют в ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, вьюги (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, кое-где гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). По всей Украине - порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине страны на дорогах гололедица.

Кроме того, в этот день сложные погодные условия ожидаются в Киевской области и в Киеве: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см); порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, вьюги; на дорогах гололедица. Снижение температуры ночью и днем ожидается до 3-8° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, которые будет представлять 2 (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - отмечают в ведомстве.

В воскресенье, 18 марта, во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады, вьюги (прирост снежного покрова 20-25 см). В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях пройдет сильный дождь с переходом в сильный снег, кое-где гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь. По всей Украине - порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах повсеместно, кроме юго-востока - гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются сильный снег, вьюги (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, кое-где налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см). В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах всей Украины - гололедица.

Кроме того, ожидается снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части страны - до 4-10° мороза.