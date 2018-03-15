Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, утвердила новый Дисциплинарный устав Национальной полиции. Законопроект №4670 поддержал 251 народный депутат, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что устав определяет полномочия сотрудников Национальной полиции, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их обжалования.

Также закон предусматривает, что полицейскому запрещается выполнять преступный приказ. Получив такой приказ, полицейский должен письменно доложить руководителю, который его отдал, и своему непосредственному начальнику. Выполнение полицейским преступного приказа или невыполнение законного повлечет за собой ответственность.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности . Соответствующее решение поддержал 261 народный избранник.

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