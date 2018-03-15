|Коррупция, как повод них*ра не делать, — блогер
|15.03.2018 12:46
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В стране очень много проблем. Народ постоянно ропщет на руководство страны, поводов для недовольства хватает. В СМИ только и разговоров, что о коррупции. Постоянно обвиняются в ней все высшие чиновники, включая главу государства и правительства. Цены растут. Коммуналка растет еще быстрее. Растет стоимость транспорта. В стране идет хроническая война, гибнут солдаты. В каких-то городах их память чтут достойно, где-то с этим проблемы. Недобросовестные политики без всякого стыда спекулируют на их смертях.
Часть именитых негодяев так или иначе избежало правосудия и многие винят в этом руководство страны. В парламенте часть депутатов открыто указывают своей целью уничтожение страны в любом виде. Многие законы, которые они принимают, непонятно для кого написаны — для народа или миллионеров. СМИ давно потеряли независимость и совесть и мочат противников не брезгуя любыми методами.
Я ничего не забыл?
Возможно, вы тут без труда узнали Украину, но писал я про Израиль. По итогам поездки туда и общения с местным населением.
И что, там все сидят на жопе и волают про зраду? Про то, что нет смысла что-то делать, потому что коррупция? Нет, ребята. Они идут и работают. Иногда — с утра до ночи. С одним выходным. Переучиваются на другие профессии, если спрос на то, что они умеют, падает. Да, там тоже любят поговорить про то, как все плохо — но после работы, а не вместо.
ВПП Израиля $348 Млрд. (в 3 раза больше Украины), $40 тыс на душу населения (в 20 раз больше). Стана экспортирует огромное количество сельхозпродукции при ограниченных запасах воды и является одним из мировых лидеров в IT, новых технологиях, вооружениях.
Вот чего там нет — так это таких популистов как у нас, потому что народ не склонен верить в совсем уж сказки и понимает, где лежит бесплатный сыр.
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