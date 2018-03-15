В четверг, 15 марта, Федерация фристайла Южной Кореи заявила о пожизненной дисквалификации спортсменов Чхве Дже У и Ким Чи Хена, сообщает Корреспондент .

Такое решение Федерация приняла после того, как стало известно о сексуальных домогательствах этих личностей к фристайлисткам сборной страны.

По данным источника, во время этапа Кубка мира в Японии Чхве Дже У и Ким Чи Хен напали на партнерш по сборной с фристайлу после того, как те отказались с ними выпить. Пострадавши обратились в правоохранительные органы.

Кроме этого, слова девушек подтвердили другие спортсмены и тренеры сборной Южной Кореи.

Как сообщал svodka.net ранее, в Южной Корее власти намерены ужесточить законодательство в сфере противодействия сексуальным домогательствам в связи со многими скандалами, которые возникли в стране на этой почве.

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