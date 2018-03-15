"Парк Киевская Русь" приглашает взрослых и детей в этих выходные, 17 и 18 марта, окунуться в величественную эпоху Киевской Руси и отдохнуть в атмосфере Средневековья

17 и 18 марта с 13:30 и до вечера будет проходить театрализовано-познавательная программа, посвященная эпохе богатырей. Гости увидят, какие доспехи защищали княжескую дружину тысячу лет назад, более того - их можно будет даже примерить в костюмерной и самому почувствовать, как это - надеть на себя десятки килограммов железа.

Узнать много интересного и нового для себя можно будет во время презентации лошадей из "Княжеской конюшни". Гости увидят ловкость всадников во время выступлений конно-трюкового театра. А также можно будет насладиться показательным выступлением "Рыцарский герц за даму сердца", юмористическими выступлениями конного театра "Парк Киевская Русь" и песнями от Весны.

Чтобы согреться, получить заряд позитива и сплотить семью, взрослых и маленьких посетителей пригласят принять участие в обряде "Сжигание обид", в творческом конкурсе по стихосложению, в играх и танцевальных флеш-мобах.

Узнать больше о том, как жили наши предки, можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Развлечься и почувствовать себя жителем средневекового Киева можно будет на таких локациях: конном ристалище для верховых прогулок, средневековом тире, княжеском монетном дворе для чеканки монет и канатном спуска "Полетайло", где можно пролететь над Лесным озером.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен близко от Киева - в 45 минутах езды - в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от станции метро "Выдубичи" в 11:00 и 13:00. Цена билета - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольникам - бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com