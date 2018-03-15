Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте. Как передает УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко — народный депутат Украины — лично планировала…, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что правоохранители имеют неопровержимые доказательства, и сегодня он внесет в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

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