Изменения в закон об ЭКА позволят расширить сферу поддержки агентства с 16% до 45%

Предлагаемые правительством изменения в закон об Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА) позволят расширить сферу поддержки ЭКА с 16% до 45% от общего экспорта украинских товаров, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Вместо установленного законом перечня законопроект предлагает Кабинету министров утверждать те сферы поддержки, которые он считает приоритетными и которые позволят ему достичь экономических результатов, о которых правительство заявляет", - пояснила Н.Микольская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", указав, что по предварительным подсчетам речь идет о расширении сферы поддержки до 45%.

Принятый в 2016 году закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", который предусматривает ЭКА, устанавливает перечень секторов промышленности, которые могут претендовать на поддержку агентства.

В 2016 году МЭРТ оценивал долю секторов, входящих в этот перечень, в 16,5% общего экспорта украинских товаров.

Кабинет министров на заседании 14 марта утвердил законопроект с поправками в указанный закон.

Кроме того, законопроект предусматривает отказ от кредитов из госбюджета, пояснила она.

"Мы полагаем, что это неэффективный инструмент. Лучше увеличить уставный капитал ЭКА", - добавила Н.Микольская.

Торгпред Украины ранее заявляла, что ожидает первые пробные продукты ЭКА в конце 2018 года.