Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма выступает за принятие пакета законопроектов о меценатстве в сфере физической культуры и спорта.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Об этом заявил председатель профильного комитета, народный депутат Артур Палатный.

По его словам, речь идет о создании законодательного поля для стимулирования меценатства в сфере физической культуры и спорта, а также внесение соответствующих изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

«К сожалению, вынужден констатировать, что спорт в нашей стране хронически недофинансируется, распределение бюджетных средств на эту сферу происходит по остаточному принципу. В государстве не хватает спортивного инвентаря, детско-юношеские спортивные школы едва сводят концы с концами, а местные чиновники, от воли которых теперь напрямую зависит развитие спорта, часто не видят необходимости поддерживать эту сферу в надлежащем состоянии. Поэтому общей задачей депутатов является создание дополнительных стимулирующих инструментов, которые помогут поднять украинский спорт на качественно новый уровень», — отметил Палатный.

При этом народный депутат отметил, что на законодательном уровне нужно сделать так, чтобы бизнес сам был заинтересован поддерживать спорт, имея в распоряжении налоговые стимулы, а не заставлять его делать это насильно.

«Надеюсь, ко второму чтению мы доработаем пакет законопроектов о меценатстве в сфере физической культуры и спорта и сделаем качественный продукт, который поддержит не только нашей комитет, но и депутаты в сессионном зале Верховной Рады. Меценатство в спорте может стать своеобразным пилотным проектом, той успешной законодательной практикой, которую можно будет распространить и на другие сферы, в частности украинскую культуру», — считает Палатный.

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