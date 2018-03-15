|Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии
|15.03.2018 12:58
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Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не былоУстановлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Фото: rbc.ua
Обстрелов украинских позиций со стороны боевиков зафиксировано не было, сообщает пресс-центр АТО .
Ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО.
Украинские военнослужащие строго придерживаются условий полного прекращения огня.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.
В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.
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