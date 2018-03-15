Вечером 14 марта Савченко вернулась в Украину, а 15 марта пришла на допрос в СБУ.

Верховная Рада исключила внефракционного нардепа Надежду Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, информирует svodka.net.

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Законопроект №5543 был внесен в Раду еще в декабре 2016 года. Его поддержал 261 нардеп, против выступили 13.

В пояснительной записке указано, что Сваченко встречалась с главарями боевиков Игорем Плотницким и Александром Захарченко. По мнению инициаторов законопроекта, такие действия выходят за пределы ее полномочий как народного депутата Украины, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины.

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«Во время указанных и возможных будущих встреч с представителями незаконно созданных организаций, которые могут быть связаны с Федеральной службой безопасности Российской Федерации народный депутат Украины Савченко Н. В. могла и/или может сообщить им секретную информацию, которой она располагают», – говорится в записке.

До голосования за исключение Савченко из комитета присутствующий в Раде генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа в планировании террористического акта в здании украинского парламента. Он сообщил, что внесет представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

12 марта генпрокурор заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают на допрос в СБУ.

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Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.

Народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.

Вечером 14 марта Савченко вернулась в Украину, а 15 марта пришла на допрос в СБУ.

Как сообщали новости дня, Савченко вызвали в СБУ по делу главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, которого задержали 8 марта в контрольном пункте «Майорское» в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.

9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.

По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.

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