|В Лос-Анджелесе появиться музей создателя Звездных войн
|15.03.2018 13:03
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В американском городе Лос-Анджелес началось строительство Музея нарративного искусства и создателя Звездных войн Джорджа Лукаса, сообщает Корреспондент.
По данным источника, планировка и выбор города для музея продлились несколько лет. Предварительно для возведения музея потребуется еще четыре года.
Стоит отметить, что стоимость данного проекта оценивают в миллиард долларов США.
Кроме этого, дание музея планируют построить в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.
Как сообщал svodka.net, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией попросил у представителей музея Гуггенхайма в Бильбао позаимствовать им полотнище Винсента Ван Гога для украшения Белого дома, но кураторы порекомендовали супружеской паре взять взаймы другой экспонат, которым оказался золотой унитаз.
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