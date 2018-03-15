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Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной
15.03.2018 13:05

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

Глава Национального банка Украины (НБУ) заявляет о выполнении поставленных перед собой как главой центробанка задач.

"Я считаю свою миссию полностью выполненную, поскольку реформы сделаны", - заявила она во время отчета в Верховной Раде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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