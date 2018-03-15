1. Российская госкорпорация “Россети” решила не работать в Севастополе, ранее перед этим покинув Крым. Боятся полезных санкций. Не иначе пятая колонна!

2. Медицина от оккупантов. Ну разве это не геноцид? На всех ватных пабликах чередование поросячьего восторга упоротых от визита путина до просто шквала недовольства во всем, абсолютно во всем: “Обратился к терапевту сделать рентген ещё в ноябре прошлого года!!! 9-го марта позвонили. Сказали, что очередь подошла. Если я ещё нуждаюсь в их услугах и ещё не склеился, то они меня ждут! Я всё выполнил, как они просили. Пришёл, взял талон, но после был крайне удивлён!!! Оказалось, у них в это время кварцевание кабинета!!!” отдельно упоротые ватники требуют не обвинять путина. А причем тут путин, и правда? При чем тут россия? Она как в Евпатории очутилась? Заблудилась? Как ее ихтамнеты?

3. Оккупанты констатировали, что в Севастополе растет число убийств и самоубийств, а также наблюдается алкоголизация населения. На это орк Овсянников ответил, что статистика лучше, чем в россии. Но скоро дотянем и до российских стандартов. Говень

4. Оккупанты опубликовали графики очередных “плановых” отключений света на апрель по всему Крыму

5. В Керчи снова осквернили память дидов, изуродовав Вечный огонь! Срочно обсудить фашизм на всех каналах скрпепостана. Ой, стоп, Крым же оккупирован россией! Тогда молчим!

6. На склоне горы Ай-Петри появилось творчество душевнобольных в виде триколора и надписи “Крым ваш”

7. Посмотрите на результат россиянского ремонта дороги месячной давности в Ялте

8. Неблагодарные! Им россиюшка заборы ставит, а они возмущаются, не хотят жить в клетках. Короче, на ватных пабликах продолжается бурление. Очень много сарказма в адрес россии, скреп, террора. Как бы орки чего реально не рванули, чтобы не шатали лодку

9. Мнения в Севастополе разделились: “Новые санкции… Предлагаю вспомнить дату введения первых санкций и отмечать ее как праздник! Как много трудностей из-за этих санкций, много потерь, но мы справляемся. Тем, кто потерял из-за них, желаю обрести в другом направлении. Держимся, россияне!”. Ответ: “Не занимайтесь мазохизмом. Зачем праздновать то, что кому-то стало хуже от них? Или Вы, когда растущие цены в магазине видите, тоже празднуете?”

10. Рашист Илья Большедворов, гоняемый оккупантами за длинный язык, сообщил, что вчера в Белогорск приезжали бояре из Симферополя на “групповой сеанс приема граждан”. Но оккупанты предупредили, чтобы жители держали язык за зубами и не тревожили своими проблемами “царственную особу” — Гоблина. Предупреждение передано всем бюджетным организациям района через их руководителей. Холопы должны знать свое место!

11. В Евпатории людей сгоняют послушать о предстоящих “выборах” и о том, какой хороший путин: “Позвонила мне сестра, она учится в медколледже. И рассказала, что их в принудительном порядке заставляют идти в Гортеатр на выступление мэра. Как такое вероятно? У сестры ребёнок маленький. Пыталась отпроситься, на что ей ответили: «У нас тоже дети! И попробуй не приди, мол, я тебя запомнила»!!!”. Ответы: “Это же россия, тут все возможно”, “Так же и на выборы пойдёте”, “Репетиция перед выборами”, “Совок”, “Слуги народа желают видеть. Придётся идти”, “Слышал, что даже на майские шествия бюджетников сгоняют, что уж говорить про выборы и выступления чиновников”, “Все всегда ходят на такие встречи. На мероприятии были все представители госучреждений (учителя, студенты, заведующие садов, росгвардия и т.д.). Посвящено было «Крымской весне». Показали репортаж, как все происходило. Выступил Константинов и всем напомнили, что важно отдать свой голос на выборах президента. Посмотрели концерт и пошли домой”, “Ребята, мы ничего не решаем на выборах, все это фейк, внушение нашей необходимости”

12. Оккупанты заставили предпринимателей вывесить оккупационные сриколоры

13. В Севастополе перекрыли часть города, ограничили движение катеров (это вид общественного транспорта с одной стороны Севастополя на другую), под каждым кустом посадили по гэбисту. Весь центр в заборах. Сцарь приехал. Холопов в стойло!

14. Севастополь. Сегодня город остановился в пробке. На личных стерхах с непредсказуемой траекторией полета прилетел блестящий царь. Будет контрафактные турбины Siemens запускать и народ на площади веселить. “Выборы” тут не при чем — просто “совпало”.

15. Открыл в себе дар предвидения. Четко вижу, кто будет следующим президентом рф. Тем временем Песков заявил, что участие путина в митинге-концерте в Севастополе 14 марта “не связано с выборами”. Он просто случайно мимо пролетал?

16. Первым делом, прибыв в Крым, хйло отправилось смотреть ватную скрепу — мост, который пообещали открыть к маю

17. Оккупанты отключили вебкамеры на площади Нахимова в Севастополе, куда сегодня сгонят стадо рукоплескать террористу № 1 в мире. Позже пропагандоны покажут видео с выигрышными ракурсами “всеобщего ликования”

18. Жители Севастополя сообщили, что на митинг с путиным под угрозой увольнения сгоняют бюджетников города (видео).

19. На роботі оголосили, що 14.03.2018 скорочений робочий день, а потім на пл. Нахімова. Там тільки після мітингу будуть видавати зарплатню, яку затримали на півтижня. Керівник так і сказав: “Хотіли росію — тримайте”.

20. Крымчане продолжают выбрасывать приглашения на “выборы” в мусорные баки, выкладывая соответствующие фотографии в соцсетях

21. На территории оккупированного Крыма изъявили желание проголосовать на “выборах” путина не по месту регистрации 60 тысяч “избирателей”, из них 40 тысяч — понаехавшие. Хорошие карусели получатся. А главное теперь есть кому радоваться 24 часа в сутки. Понаехавшим к окружающему ужасу не привыкать

22. Кому-то не хватает Сталина, а кому-то Стивена Хокинга. Этим и отличаются подонки от людей

P.S. Я думаю, что вы себе примерно представили атмосферу в Крыму в эти дни. А теперь подумайте — если бы в оккупации была такая огромная поддержка путина и его режима, пришлось бы оккупантам сгонять людей на митинг с путиным? Пришлось бы ему в россии бросать все, чтобы приехать в рамках “предвыборной” программы именно в Крым, где для него важен не результат, а явка, которую попытаются организовать с помощью угроз для картинки на лживом ТВ? Нет! Именно по той же причине в 2014 году оккупантам пришлось завозить в Крым и на Донбасс тысячи гопников, которые и были главной движущей силой. Я видел это своими глазами.

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