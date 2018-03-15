Российская Федерация намерена в ответ на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, выдворить из территории РФ представителей британских осторожный учреждений. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК-Украина .

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это произойдет довольно скоро.

Кроме того в МИД РФ заявили, что надеялись построить разговор с Лондоном, однако теперь Москва разрабатывает ответные меры на действия Великобритании.

Как сообщал svodka.net ранее, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что британские власти проводят кампанию по очернению России на международной арене .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира