Выпуск новых монет связан с девальвацией гривни. Об этом в комментарии заявил экономист , передает .

«С момента введения гривня обесценилась в 15 раз и структура цен и денежного оборота уже не соответствует реальности. Изъятие из оборота 1, 2, 5 и 10 копеек, чеканка монет вместо банкнот — абсолютно правильный шаг. Это дешевле и монеты более долговечны. В ЕС одна монета, а именно мелкая, 1 цент стоит 32 копейки. То есть самая мелкая монета в ЕС это 32 копейки. А у нас 1 копейка в 32 раза меньше. Это полный нонсенс», — говорит знаток.

Вместе с тем, он отмечает, что подобные шаги национального регулятора надо было делать четыре года назад, тогда Украина сэкономила бы примерно миллиард гривен.

«Психологически население может воспринимать это как подготовку к очередной девальвации и инфляции. Но это всё зависит от доверия украинцев к монетарной политике Национального банка и экономической политики правительства. Если у нас есть авторитетные люди в банковско-финансовой сфере, которые заявят, что это не так и своими действиями продемонстрируют обратные тенденции, все будет в порядке», — подчеркнул Савченко.

Кроме того, экономист прокомментировал укрепление гривни.

«Это объясняется двумя факторами. Первое — падение доллара на мировых рынках. Второе — , по моему мнению, слишком поднял учётную ставку, она связана с процентом, который выплачивает собственникам ОВГЗ. И много западных инвесторов сейчас идет в гривню и покупает ОВГЗ, чтобы через 4-6 месяцев выйти. Есть спрос, когда спрос на гривню возрастает, то и цена ее возрастает. Это очень опасно делать, мы так кормим сверхприбылью западных спекулянтов», — отметил Савченко.

По словам экономиста, спекулянты покупают украинские облигации, доходность которых 13-14%. При стабильном курсе, даже при девальвации на 1-2%, долларовые прибыли будут баснословными для Запада, примерно на уровне 10-12% годовых. А они зарабатывают там сейчас 1-2%. Именно такая возможность и обусловила рост гривни сейчас.

По его мнению, через неделю-две могут начаться протесты малого и среднего бизнеса из-за подорожания кредитов.

«Летом начнётся незначительная девальвация гривни, опять ревальвация и самый решающий момент — это начало предвыборной кампании в последние два месяца года. И вот тогда гривня будет девальвировать. Но мой прогноз остаётся прежним 33,1 гривна за доллар это наихудшее, что может ожидать украинцев», — подытожил экономист.

Как отметил Савченко, намного здоровее было бы, если б в Украину пришли не спекулятивные инвестиции, не инвестиции в ценные бумаги государства, а инвестиции были в производство и бизнес.

«Это было бы здоровое усиление гривны и надолго. А вот спекулятивные инвестиции они ведут к временной, краткосрочной ревальвации гривны, усиления гривны. Потом будет выход капитала. Они зашли, получили прибыль и будут выходить, а для этого нужен снова обмен. И тогда курс посыплется», — говорит он.

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