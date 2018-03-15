У каждой страны в истории случался политик, который своими действиями, непоколебимостью и харизмой завоевывал сердца целого народа на века и современники, насколько бы не были успешны на посту, все равно пытаются всячески ему подражать. К примеру, для французских политиков таковым является Де Голь, для турецких Мустафа Кемаль Ататюрк, для британцев Черчилль и Тэтчер. И, после довольно вялого года своего премьерства у нынешней главы правительства Великобритании появился шанс воплотить подобные амбиции хотя бы на десятую долю.

Вчерашнее выступление в Совете национальной безопасности Великобритании Терезы Мэй можно оценивать по разному, в зависимости от того, какому из легендарных политиков вы симпатизируете. Но неоспоримо одно – она разворошила осиное гнездо, что добавило головной боли медведю шатуну в дебрях Сибири.

Так что же вчера сказала Мэй и каковы будут последствия для России?

Прежде только, премьер министр Великобритании подчеркнула, что Россия отказом отвечать за свои действия продемонстрировала полное пренебрежение и неуважение, что не только доказывает виновность РФ в покушении на убийство Скрипаля, но и представляет собой «незаконное применение силы против Соединенного Королевства».

Так же из Великобритании, в течение недели, будут высланы 23 российских дипломата, заподозренные в причастности к спецструктурам РФ. Была отозвана встреча с Сергеем Лавровым и объявлено об игнорировании правительством Великобритании членами королевской семьи ЧМ-2018. Кроме того, Лондон усилит меры контроля на таможне самолетов и граждан, прибывающих из России, и проведет по данному вопросу целый ряд консультаций с США, Францией и Германией.

Что до санкций, то они от Великобритании готовятся, но Лондон вчера дал Москве возможность ответить на обвинения. Однако, учитывая реакцию МИД РФ, которая представляла собой набор реприз от Марии Захаровой, не думаю, что пакет заставит себя долго ждать.

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После того как в Лондоне были расставлены все акценты (но, замечу, пока не точки над “i”) Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Разумеется, мало кто ожидал от столь бесхребетной организации как ООН какой-то мало-мальски активной реакции, но данный финт был необходим.

Далее, Великобритания официально обратилась в “Организацию по запрещению химического оружия” в связи с фактом нападении с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества. Это стало неплохой приправой к пресным заседаниям Совбеза ООН.

Итогом же экстренного заседания стало выражение поддержки Великобритании рядом стран, между которых США и Франция, полным отрицанием Россией своей вины, вплоть до обвинения в создании нервного агента “Новичок” самой Англии. На чем и разошлись.

Собственно, так что же это было? Очередное выражение озабоченности и геополитическая импотенция держав ТОП-10?

На деле, своей спецоперацией Москва в очередной раз продемонстрировала насколько она опасный враг, позволяющий себе действовать точечно в самом сердце западных держав. Однако это поведение дворового гопника вынуждает страны консолидироваться, по крайней мере, при выполнении общих задач.

На западе решения не принимаются быстро и спонтанно, но на мировой арене есть предостаточно мест, где интересы России могут быть с легкость ущемлены. Сама же репутация РФ, которую с 90-х старательно поднимали в глазах мирового сообщества, сохраняет свой титул “изгоя”, полученный в 2014.

А потому, это только начало Крестового похода, итоги которого опока подводить рано, а перспективы, у которого могут быть очень захватывающими.

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