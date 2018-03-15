В Кабмине создана рабочая группа для подготовки предложений к законодательству по развития украинского языка как государственного

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет о создании Кабинетом министров рабочей группы для подготовки правительственных предложений по законодательному урегулированию развития украинского языка как государственного.

"По решению правительства и премьер-министра и при участии общественности создана рабочая группа для подготовки правительственных предложений по законодательному урегулированию вопросов, связанных с обеспечением развития украинского языка как государственного", - написал В.Кириленко в микроблоге Twitter.

Он подчеркнул необходимость принятия нового закона об украинском языке.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступает за скорейшее принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.