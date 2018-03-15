Народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, в ближайшее время он намерен внести представление на привлечение к ответственности, задержании и аресте Савченко.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось, - ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

Он также подчеркнул: "Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко".

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности .

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