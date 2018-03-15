В среду, 14 марта, в Кенсингтонском дворце на церемонии The Met Excellence Awards принц Уильям рассказал, кем в будущем хочет стать его сын - четырехлетний принц Джордж, сообщает ELLE

По словам графа Кембриджского, Джордж очень хочет стать полицейским.

Стоит отметить, что однажды офицер Джейн Ричардсон в шутку сказала Уильяму о том, что полиция Великобритании всегда ждет на службе новых достойных сотрудников и Джордж серьезно воспринял это предложение.

"На самом деле Джордж одержим полицией… Всеми этими маленькими полицейскими машинками и другими игрушками", - отметил Уильям.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сообщила, какие фильмы больше только любит смотреть ее четырехлетний сын принц Джордж.

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