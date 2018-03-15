В американском городе Лос-Анджелес началось строительство Музея нарративного искусства и создателя Звездных войн Джорджа Лукаса, сообщает Корреспондент .

По данным источника, планировка и выбор города для музея продлились несколько лет. По предварительным данным, для возведения музея потребуется четыре года.

Стоит отметить, что стоимость данного проекта оценивают в миллиард долларов США.

Кроме этого, даный музей планируют построить в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.

Как сообщал svodka.net, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией попросил у представителей музея Гуггенхайма в Бильбао позаимствовать им полотнище Винсента Ван Гога для украшения Белого дома, но кураторы порекомендовали супружеской паре взять взаймы другой экспонат , которым оказался золотой унитаз.

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