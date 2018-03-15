|Лавров пообещал выслать британских дипломатов из РФ
|15.03.2018 13:40
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Соответствующие предложения сформулирует МИД и другие ведомства, но окончательное решение за Путиным
Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, информирует svodka.net.
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Обязательно», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.
Говоря о сроках, Лавров заявил: «Скоро».
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что меры в ответ на действия Британии против России не заставят себя ждать, соответствующие предложения сформулирует МИД и другие ведомства, но окончательное решение — за президентом РФ, он выберет вариант, наиболее соответствующий интересам страны.
Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.