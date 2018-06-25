Национальная сборная Англии оформила вторую победу на чемпионате мира-2018 и пробилась в 1/8 финала, передает корреспондент .

Во встрече против Панамы европейцы сразу принялись за дело. На 8 минуте подача с углового от Триппьер завершилась голом Стоунза. До конца тайма Кейн реализовал пенальти в верхний угол ворот, Лингард направил мяч под перекладину, Стоунз и Кейн оформили дубли, причем последний забил второй раз с пенальти — 5:0.

Во второй половине команды обменяли голами. Курьезный мяч забил Кейн, а за Панаму отличился бало — 6:1.

Примечательно, что тремя голами и высокой активностью в атаке Кейн заслужил приз лучшего игрока матча.

Добавим, что Англия и Бельгия досрочно пробились в плей-офф соревнований. В обоих коллективов по 6 очков. Команды сойдутся в третьем туре чтобы определить победителя квартета.

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