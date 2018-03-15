Известные украинские олигархи должны НБУ 45,2 млрд грн по кредитам рефинансирования

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде напомнила о крупном долге известных украинских бизнесменов перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования.

"Давайте посмотрим более детально на эти непогашенные за последние три года 45,2 млрд грн… Приведу вам перечень неплатежеспособных банков – крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников, поскольку это очень известные олигархи в нашей стране… Безусловный руководитель - Олег Бахматюк по кредитам двух своих банков – "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи банка – 10,2 млрд грн, банк "Надра" – Дмитрий Фирташ – должен НБУ по кредитам 9,8 млрд грн, Николай Лагун должен по кредитам Дельта-Банка 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который и сейчас является народным депутатом и даже входит в комитет финансовой политики и банковской деятельности – 3,4 млрд грн и все другие – 7,5 млрд грн", - сказала она.

В.Гонтарева напомнила, что банкротство банка не означает, что их экс-собственники полностью освобождаются от долгов своих банков. Именно следовательно НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства.

"Государственные средства необходимо возвращать, и точка", - подчеркнула она.

Глава НБУ также напомнила, что невозвращенные центробанку кредиты рефинансирования в большинстве выдавались с 2008 года, предоставлялись без должного залога – а именно под неликвидные активы по завышенной в разы стоимостью.