Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла
Памфилова пообещала обеспечить свободное и осознанное
волеизъявление избирателей 18 марта. Памфилова гарантирует
избирателям свободу выбора Фото: ЕРА Памфилова заявила, что ЦИК
полностью обеспечит осознанное и свободное право выбора граждан.
Также она назвала выборы президента РФ невероятно
важными.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ),
Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий
президент Владимир Путин.
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