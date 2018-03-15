Народный депутат Украины Надежда Савченко во время брифинга обратилась с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает NEWSONE .

Политик призвала главу российского государства отпустить всех удерживаемых заложников и забрать из Украины своих граждан.

"Я сегодня хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Я не знаю, хватит ли мне времени обратиться когда-нибудь лично, следовательно обращаюсь таким образом. Владимир Путин, вы прекрасно знаете, что я не писала вам просьбы о личном помиловании. Вам это прекрасно известно. Сейчас как человек, как украинка, прошедшая этот путь, как политик я хочу попросить вас - отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ. В Украине находятся 20 россиян - заберите их", - заявила Савченко.

Как сообщал svodka.net, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады .

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