Верховная Рада Украины поддержала представление генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина, соообщает NEWSONE .

Народные депутаты голосовали по трем предоставлениям - предоставлению соглашения на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, задержание и избрание ему меры пересечения в виде содержания под стражей. Все голосования были успешными.

"Я оглашаю генеральному прокурору Юрию Луценко, что Верховная Рада Украины проголосовала за все три представления", - заявил Парубий.

Согалсно утверждениям Луценко, досудебное расследование установило - Бакулин с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича и совершал преступления против собственности и в сфере служебной деятельности. Также глава ГПУ отметил, что Бакулин "совместно с другими руководителями этой преступной организации Януковича спланировал и организовал совершение отдельно тяжких преступлений".

"Незаконное завладение средствами ПАО "Нафтогаз Украины" в сумме 449 миллионов 963 тысячи гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч гривен. Второе дело - незаконное завладение чужим имуществом в отдельно крупных размерах и денежными средствами, принадлежащими ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 404 миллиона 374 тысяч долларов", - сообщил глава ГПУ.

Вторая часть представления касается хищения средств на закупке бензина на сумму более 5 миллиардов грн, которые были перечислены на счета компаний Сергея Курченко и распределены между участниками схемы.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности .

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