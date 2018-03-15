SlavaVictoria. Группа "НеАнгелы" презентовала клип в формате live. Видео
15.03.2018 13:52
Опубликован клип на песню SlavaVictoria украинской группы
"НеАнгелы". Видео разместили на канале дуэта в YouTube. Эта песня
дала название всеукраинскому концертному туру коллектива. Клип,
представляющий собой live-видео, был записан на концерте
"НеАнгелов" в киевском ДИ "Украина"."На протяжении 12 лет мы
делимся своей творческой энергией с каждым слушателем, получая в
ответ большую любовь", – прокомментировала выступление солистка
Вика. Ее коллега Слава призналась, что эта песня — их личная
история. "Это ода благодарности нашим поклонникам, без которых бы
не было ни славы, ни побед", – сказала она. | "НеАнгелы"
поделились концертным видео Скриншот: mamamusic / YouTube видео
Видео:
mamamusic / YouTube