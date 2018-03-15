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Савченко: Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?
15.03.2018 13:54
Савченко: Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?
"Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы"
Народный депутат Надежда Савченко на брифинге в здании СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.
Савченко: Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Надежда Савченко. print screen

"Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. в соцсетях гуляет надпись, 98% украинский помогли бы Рубленую разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы " , - заявила она.

Ранее г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады .

Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко рассказал, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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