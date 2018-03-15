"Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы"

"Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. в соцсетях гуляет надпись, 98% украинский помогли бы Рубленую разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы " , - заявила она.

Ранее г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады .