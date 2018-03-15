Жители Оклахомы спросили, каким образом «Бостон действительно импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

Глава Минэнерго США Рик Перри ошеломлен фактом поставки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения в Соединенные Штаты. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту сената США, информирует svodka.net.

«Я так же, как и вы, ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ — Ред.) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона, в то время как мы сами добываем значительные объемы газа», — ответил он на вопрос о поставках топлива из России.

По словам сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, жители Оклахомы спрашивают, каким образом «Бостон действительно импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

Инхоф также пожаловался на ситуацию с сетью трубопроводов: «У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого».

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Сенатор-республиканец Дэн Салливан (штат Аляска) назвал поставки российского газа «ужасными последствиями» того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод.

В январе танкер Gaselys привез в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».

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