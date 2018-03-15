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Главу Минэнерго США ошеломил факт импорта газа из России
15.03.2018 13:56
Главу Минэнерго США ошеломил факт импорта газа из России

Жители Оклахомы спросили, каким образом «Бостон действительно импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

Глава Минэнерго США Рик Перри ошеломлен фактом поставки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения в Соединенные Штаты. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту сената США, информирует svodka.net.

«Я так же, как и вы, ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ — Ред.) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона, в то время как мы сами добываем значительные объемы газа», — ответил он на вопрос о поставках топлива из России.

По словам сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, жители Оклахомы спрашивают, каким образом «Бостон действительно импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

Инхоф также пожаловался на ситуацию с сетью трубопроводов: «У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого».

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Сенатор-республиканец Дэн Салливан (штат Аляска) назвал поставки российского газа «ужасными последствиями» того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод.

В январе танкер Gaselys привез в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».



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