|Moon Of Alabama: 45 минут Терезы Мэй
|15.03.2018 13:58
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12 марта британское правительство сделало некие сомнительные заявления в духе баек о химическом оружии Саддама — об отравлении своего двойного агента Сергея Скрипаля.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте заявила (твит сохранён) что:
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного назначения того типа, что разрабатывался в России.
Мэй продолжила:
Я нахожу все вышеприведенные заявления не только сомнительными, но и смехотворными. Вот некоторые факты:
«Новичок», по английски «newcomers», это ряд химических боевых реагентов, разработанный в Советском Союзе в 1970-е и 1980-е годы. Некоторые из этих веществ, как говорят, крайне токсичны.
Существование этих веществ было раскрыто в 1992 году. Россия присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, хранения и использования химического оружия и его уничтожения в 1997 году. С тех пор (в отличие от США) она уничтожила все запасы советской программы химического оружия. Россия не производит химического оружия.
Данные вещества и их формула не являются исключительно российским знанием или продуктом:
«Одним из ключевых производителей вещества был советский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИОХТ) в городе Нукус, Узбекистан. Небольшие экспериментальные партии оружия можно было протестировать на близлежащем плато Устюрт. Кроме того испытания могли быть проведены в исследовательском центре в Красноармейске близко от Москвы. С момента обретения независимости в 1991 году Узбекистан работал с правительством США по демонтажу и обеззараживанию площадок, где разрабатывались и испытывались реагенты «Новичок» и другое химическое оружие».
Формулы различных веществ ряда новичок не являются российским секретом. США и Соединённое Королевство наверняка знают, как их производить. Говорят, что реагенты делаются из простых компонентов, используемых в гражданских промышленных процессах. (Кстати, говорить о любом реагенте, что он «военного уровня» — чушь. Многие химические вещества, используемые в гражданском производстве тоже очень и очень смертоносны). Химическая лаборатория в местечке Портон-Даун британских вооружённых сил находится только в 8 милях от Солсбери, где якобы и были отравлены Скрипали. Британское правительство заявило, что в Портон-Дауне определили реагент, якобы использованный против Скрипалей. Наверняка лаборатория может и производить подобные вещества, как подобные же лаборатории в других странах.
Теперь давайте возразим утверждениям Мэй:
Учитывая вышесказанное, совершенно абсурдно делать вывод, что «с большой вероятность» Россия несёт ответственность за произошедшее. Что, если кто-то попал под BMW, значит, «с большой вероятностью» ответственность это несёт правительство Германии?
Реальная вероятность этого столь же высока, как и вероятность, что Саддам мог нанести удар по Британии химическим оружием за 45 минут. Таково было когда-то жульническое заявление британского правительства.
Заявлениям Мэй сегодня можно верить так же, как той чуши Тони Блэра о Саддаме или шоу госсекретаря Пауэлла в Совете Безопасности ООН.
Коллаж
Наиболее вероятно участие Скрипаля в деле Кристофера Стила и операции ЦРУ и МИ6 против Дональда Трампа. Не был ли он убит потому, что угрожал рассказать об этом?
оригинал статьи: , СШАИсточник - .
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