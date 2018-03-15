Политик заявил, что руководитель «Центра освобождения пленных» Владимир Рубан и Савченко планировали теракт в парламенте, сообщает пресс-служба РПЛ.

«Рубан, которого задержали с арсеналом оружия, должен был взорвать купол Рады, а Надежда Савченко должна была занести взрывчатку и устроить взрыв изнутри. Я понимаю, что она хотела казаться героиней, мол, все украинцы ненавидят парламент, но подумала ли она о том, что жертвами могли стать журналисты, помощники депутатов и технический персонал? Ей безразлично на жизнь людей и детей, которые должны стать сиротами. По плану она должна была занести чемодан взрывчатки и дистанционно его взорвать. Кто-то говорит, что это борьба с преступным режимом, но какое отношение к режиму имеют техперсонал, помощники депутатов и журналисты?» — поинтересовался Ляшко.

В связи с изложенной позицией руководитель РПЛ отметил необходимость демократических методов политической борьбы.

«Если вы ненавидите меня или кого-либо из Рады, то идите на эфиры и доказывайте. Если нам говорят, что нормально подрывать парламент, то зачем удивляться взрывам в мирных городах и селах? Жизнь человека — высшая ценность, так что если ненавидишь политика — побеждай его на выборах, а не устраивай теракт, жертвами которого могут стать вполне невинные люди», — подытожил Ляшко.

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